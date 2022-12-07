Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, umreye giden vatandaşları yolcu etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Akgül, umre yolcusu 15 vatandaş ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Akgül, vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" dileyerek, "Peygamber Efendimizin izlerini taşıyan o mübarek topraklara gidiyorsunuz. Rabbim ibadetinizi kabul etsin. Orada bizler için, milletimiz, ülkemiz için dua etmenizi rica ediyorum. Dünya üzerinde zulüm gören tüm Müslümanlar için sizden dua istiyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

Program sonunda dualar eşliğinde vatandaşlar yola çıktı.

- Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'tan POMEM kurslarına ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına öğrenci hazırlayan kursları ziyaret etti.

Kılıç, gençlerle buluşarak girecek oldukları POMEM sınavında başarı diledi.

Gençlerin hayallerine kavuşması için her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, "Emek olunca başarı da oluyor. Bafra Belediyesi olarak bizler gençlerimize hazırlandıkları sınav için imkan sağlamaya çalıştık. Spor İşleri Müdürlüğümüzle gençlerimizin taleplerini karşılamak üzere her daim onlarla beraberiz." dedi.

Ziyaretten duyduklarını memnuniyeti ifade eden genç kursiyerler ise kendilerine ücretsiz hazırlık imkanı sağlanmasından dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç, kursiyerlere baklava ikramında bulundu.

-19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan hasta ziyareti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

19 Mayıs Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Topaloğlu'nun her fırsatta hasta ve yaşlıları ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topaloğlu, amaçlarının her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Hasta ziyaret etmenin önemine vurgu yapan Topaloğlu, "Hastalık ve sağlık bizler için. Kültürümüz bize yaşlıya saygı, hastaya ve büyüğe ziyarette bulunmayı öğretti. Böyle ziyaretler bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Hastalarımıza da moral oluyor. Onların isteklerini de dinliyoruz. Bu vesile ile buradan tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Canik'te çölyak hastası ihtiyaç sahipleri için glütensiz gıda desteği

Samsun'un Canik ilçesinde çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanıyor.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çölyak hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara glütensiz gıda desteği sağlandığı belirtildi.

Vatandaşların glütensiz besin diyetine uygun olarak tüketebileceği birçok ürünün içinde yer aldığı gıda kolilerini hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, glütensiz gıda ürünlerinin bulunmasının zor olduğunu anımsattı.

Sandıkçı, "Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları yakından biliyoruz. Glütensiz gıda ürünlerinin fiyatları maalesef bir hayli yüksek ve kolaylıkla bulunamıyor. Bu gıda ürünlerinden hazırladığımız kolilerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini belirten Sandıkçı, çölyak rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda desteği almaları için 20 Aralık 2022 tarihine kadar Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.

- Havza Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan'dan STK ziyareti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 10 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdemir ve Kayan Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Cesur Coşkun, Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt ve Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde, toplu açılış mitingi hakkında bilgi veren Özdemir, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu geçmişimiz ile geleceğimizi bağdaştırarak halkımızın bizlere vermiş olduğu desteklerle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Havzalı hemşehrilerimizi 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum." dedi.

Kayan ise geleceğe hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yürüdüklerini belirterek, "20 yıldır 15 seçimdir en büyük desteği veren aziz Havzalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 2023 için Cumhurbaşkanı'mıza çok büyük destek vereceğinden eminiz. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine davet ediyorum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Rigoletto" operası 17 Aralık'ta Samsun'da sahnelenecek
YEREL HABERLER "Rigoletto" operası 17 Aralık'ta Samsun'da ...
Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'da hamsi 25-30 liradan satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Samsun'da hamsi 25-30 liradan satışa sunuluyor
Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor
Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
19 Mayıs ilçesinde öğrenciler yöresel pazar etkinliği yaptı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde öğrenciler yöresel pazar etkinliği ...
Salıpazarı ilçesinde arıcılık kursu açıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde arıcılık kursu açıldı
Üniversitede akademisyen atölyede enstrüman ustası
YEREL HABERLER Üniversitede akademisyen atölyede enstrüman ustası
Samsun'da TEKNOFEST kapsamında inşa edilen bilim merkezleri öğrenci alımına başladı
YEREL HABERLER Samsun'da TEKNOFEST kapsamında inşa edilen bilim ...
Salıpazarı'nda Türk sanat müziği konseri verildi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda Türk sanat müziği konseri verildi
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül muhtarlarla ...
Samsun'da öğretmen ve öğrencilerin aldığı tekerlekli sandalyeler engellilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrencilerin aldığı tekerlekli ...
Samsun'da biyolojik arıtma ile çevre kirliliğinin önüne geçilecek
YEREL HABERLER Samsun'da biyolojik arıtma ile çevre kirliliğinin ...
(Görüntülü) RAYLARDA HAREKETSİZ YATAN KİŞİYE TRAMVAY ÇARPTI; KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAYLARDA HAREKETSİZ YATAN KİŞİYE TRAMVAY ...
Raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı; kesin ölüm nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı; ...
Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Ersoy çiftçileri ÇKS kayıtları için uyardı
YEREL HABERLER Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Ersoy çiftçileri ÇKS ...
Tirit sezonuyla birlikte Havza'da kaz satışları başladı
YEREL HABERLER Tirit sezonuyla birlikte Havza'da kaz satışları ...
(Görüntülü) PARK YERİNİ UNUTTUKLARI MİNİBÜSÜ POLİS BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARK YERİNİ UNUTTUKLARI MİNİBÜSÜ POLİS ...
Park ettikleri yeri unuttukları minibüsü polis buldu
YEREL HABERLER Park ettikleri yeri unuttukları minibüsü polis buldu
Kavak Kaymakamı Faruk Atar güreşçilerin antrenmanlarını izledi
YEREL HABERLER Kavak Kaymakamı Faruk Atar güreşçilerin ...
Havza'da hükümet konağı binasının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Havza'da hükümet konağı binasının yıkımına başlandı
Samsun ve Rize'de "Silindir Operasyonu" kapsamında 6 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun ve Rize'de "Silindir Operasyonu" kapsamında 6 ...
Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.