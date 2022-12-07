Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, umreye giden vatandaşları yolcu etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Akgül, umre yolcusu 15 vatandaş ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Akgül, vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" dileyerek, "Peygamber Efendimizin izlerini taşıyan o mübarek topraklara gidiyorsunuz. Rabbim ibadetinizi kabul etsin. Orada bizler için, milletimiz, ülkemiz için dua etmenizi rica ediyorum. Dünya üzerinde zulüm gören tüm Müslümanlar için sizden dua istiyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

Program sonunda dualar eşliğinde vatandaşlar yola çıktı.



- Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'tan POMEM kurslarına ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına öğrenci hazırlayan kursları ziyaret etti.



Kılıç, gençlerle buluşarak girecek oldukları POMEM sınavında başarı diledi.

Gençlerin hayallerine kavuşması için her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, "Emek olunca başarı da oluyor. Bafra Belediyesi olarak bizler gençlerimize hazırlandıkları sınav için imkan sağlamaya çalıştık. Spor İşleri Müdürlüğümüzle gençlerimizin taleplerini karşılamak üzere her daim onlarla beraberiz." dedi.

Ziyaretten duyduklarını memnuniyeti ifade eden genç kursiyerler ise kendilerine ücretsiz hazırlık imkanı sağlanmasından dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç, kursiyerlere baklava ikramında bulundu.

-19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan hasta ziyareti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

19 Mayıs Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Topaloğlu'nun her fırsatta hasta ve yaşlıları ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topaloğlu, amaçlarının her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Hasta ziyaret etmenin önemine vurgu yapan Topaloğlu, "Hastalık ve sağlık bizler için. Kültürümüz bize yaşlıya saygı, hastaya ve büyüğe ziyarette bulunmayı öğretti. Böyle ziyaretler bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Hastalarımıza da moral oluyor. Onların isteklerini de dinliyoruz. Bu vesile ile buradan tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Canik'te çölyak hastası ihtiyaç sahipleri için glütensiz gıda desteği

Samsun'un Canik ilçesinde çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanıyor.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çölyak hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara glütensiz gıda desteği sağlandığı belirtildi.

Vatandaşların glütensiz besin diyetine uygun olarak tüketebileceği birçok ürünün içinde yer aldığı gıda kolilerini hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, glütensiz gıda ürünlerinin bulunmasının zor olduğunu anımsattı.

Sandıkçı, "Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları yakından biliyoruz. Glütensiz gıda ürünlerinin fiyatları maalesef bir hayli yüksek ve kolaylıkla bulunamıyor. Bu gıda ürünlerinden hazırladığımız kolilerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini belirten Sandıkçı, çölyak rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda desteği almaları için 20 Aralık 2022 tarihine kadar Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.

- Havza Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan'dan STK ziyareti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 10 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdemir ve Kayan Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Cesur Coşkun, Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt ve Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde, toplu açılış mitingi hakkında bilgi veren Özdemir, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu geçmişimiz ile geleceğimizi bağdaştırarak halkımızın bizlere vermiş olduğu desteklerle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Havzalı hemşehrilerimizi 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum." dedi.

Kayan ise geleceğe hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yürüdüklerini belirterek, "20 yıldır 15 seçimdir en büyük desteği veren aziz Havzalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 2023 için Cumhurbaşkanı'mıza çok büyük destek vereceğinden eminiz. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine davet ediyorum." diye konuştu.









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