Samsun'da soba borusu tıkanınca evdeki bebek dumandan etkilendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde soba bacası tıkanan evde dumandan etkilenen bebek hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle PTT Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katında oturan Seyhan S'ye ait eve, soba bacasının tıkanması sebebiyle duman doldu.



Olay sırasında evdeki 10 aylık bebek A.Ç. dumandan etkilendi.



Bebek çağrılan sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.