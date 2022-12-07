Samsun'da bir kişinin cep telefonu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve parasını gasbettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çatalarmut Mahallesi'ndeki bir evde oturan T.M. (28) ile C.T. (19), S.C.A. (17) ve Y.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından T.M'nin telefonunu, çantasındaki 87 lirasını, kulaklığını, banka kartını gasbeden 3 şüpheli, mağdurun banka hesabından da 5 bin 270 lirasını kendi hesaplarına aktardı.

Biir arabaya zorla bindirdikleri T.M'yi olay yerinden uzaklaştırıp bilmediği yerde araçtan indiren zanlılar, kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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