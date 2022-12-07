Samsun'da "Metaverse" paneli düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce "Metaverse" (sanal evren), konulu panel düzelendi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, geleceğin teknoloji üzerine inşa edildiğini, OMÜ’nün de teknolojiyi en işi şekilde kullanmaya ve ileriye taşımaya çalıştığını belirti.

Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise dünyanın hızlı bir dijitalleşme sürecine girdiğini belirtti.

Türkiye'nin bu alanda iyi bir yerde olduğuna dikkati çeken Eraslan, "Ülke olarak Avrupa'dan çok ileri bir durumdayız. Hem yazılımda hem de uygulamada çok iyiyiz. Metavision adlı platform ise ülkemize ait. Bu platformda evren oluşturup kendi sistemimizi kuruyoruz. Dolayısıyla bu bizim geleceğimizi, ekonomimizi, kültürümüzü değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Metaverse Akademisi Kurucusu Devrim Danyal ise şunları kaydetti:



"Hayatımızı bizden daha hızlı çalışan makinelere devrediyoruz. İlk başından beri 'metaverse'i öte evren olarak tanımlıyoruz. Gerçek dünyada sıkıntılarımızdan, sorunlarımızdan uzaklaşarak kendimize bir dünya ve karakter oluşturuyoruz. Dünya üzerinde en büyük sıkıntılardan biri güven. Blok sistem, kayıt ekosisteminde güvenilecek yeni bir mecra. Metaverse de bunun üzerinde işleyen yeni bir dünya olarak tanımlıyoruz."

Panelde, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy ise metaverse ile bilişim hukuku çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.