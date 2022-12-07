Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çetinkaya Mahallesi Kolay kavşağında Ş.K. (57) idaresindeki 34 YJ 8091 plakalı otomobille N.U'nun (47) kullandığı 55 ACU 494 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ş.K. ile aynı araçtaki S.D. (38), A.D. (57) ve D.S. (47) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan S.D, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.









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