Kalp krizi geçirip kamyonetiyle direğe çarpan sürücü öldü

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SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Havza'dan Vezirköprü ilçesi istikametine giden Musa Şener (50) yönetimindeki kamyonet, elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Leyla Şener, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü Şener, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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