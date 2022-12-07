Samsun'da şarampole yuvarlanan araçta bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bornova Caddesi ile Alparslan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Hamdi Şenol'un kullandığı 61 HH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan ve yan yatan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Şenol, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri gaz sızıntısı olan aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.









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