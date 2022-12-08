19 Mayıs Belediyesi ile Milli Eğitim arasında "nitelikli okuma" protokolü imzalandı

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "4 Kalem Tekniği ile Nitelikli Okuma" projesini hayata geçirmek için protokol imzaladı.

Belediyedeki imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Topaloğlu, projenin ilçede eğitim gören lise öğrencilerini kapsadığını söyledi.



Topaloğlu, "4 Kalem Tekniği ile Nitelikli Okuma" projesi ile ilçemizdeki lise öğrencilerinin ufkunu genişletmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu projeye imza attık. Hayırlı olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da projede, öğrencilerin "4 Kalem Tekniği" kullanarak, belirlenen 20 kitabı okuyacağını belirtti.



Demirkol, "Öncü toplumun temelini atma gayesiyle çıkılan bu yolda binlerce kişi ilim meşalesinin altında toplanarak eğitim hayatına başladı. Öncelikli hedefi gençler olsa da yediden yetmiş yediye tüm yaş gruplarının katılımına açık. Belirlenen kitapları okuyan katılımcılar öğretmenler eşliğinde bu kitapların kritiğini yaparak ilerliyor. Dört kalemle okuma tekniği de bu okumaları kalıcı hale getiriyor." diye konuştu.



"4 Kalem Tekniği" okuyucunun kitap okurken yeşil, mavi, kırmızı ve siyah kurşun kalem kullanarak kavramların, önemli satırların, atlanmaması gereken yerlerin altını çizip, not almaya dayanan, görsel olarak da metnin daha iyi kavranmasını amaçlayan bir teknik olarak öne çıkıyor.



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