Havza Ziraat Odası istişare toplantısı düzenledi

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SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından esnaf odaları ve muhtarların katılımıyla, odanın faaliyetleri ve tarımla ilgili konuların ele alındığı istişare toplantısı yapıldı.

Özel bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, odanın faaliyetleri hakkında bilgi vererek zirai alanda yaşanan gelişmeleri anlattı.

Genç, göreve geldikleri günden bu yanan çiftçilere en iyi hizmeti sunmak adına çalıştıklarını belirterek, "Odamızı en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet edecek bir yapıya ulaştırdık. Yine silaj paketleme tesisimizde çiftçilerimize önemli katkılar sağladık. Öte yandan Havza OSB’de yapılan ve zirai üretime dayalı yatırımlar çiftçimiz için önemli avantajlar sağlayacak. Özellikle yeni kurulan süt ürünleri ve kenevir fabrikaları çiftçilerimiz için önemli artılar sağlayacak. Diğer taraftan Havza Belediyemiz ve diğer kurumlarımız ile ilçede sulu tarım alanlarını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Katılımlarınız için teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantıya, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Vahit Yılmaz, muhtarlar ve davetliler katıldı.

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