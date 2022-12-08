Görsel sanatlar öğretmeni tekneleri "ceviz kabuğuna" sığdırıyor

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SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ/ VEYSEL ALTUN - Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Necati Cem Batı, ceviz kabuklarını minyatür teknelere dönüştürüyor.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Batı, boş zamanlarında, topladığı cevizlerden kendisine bir hobi edindi.

Kabukları nasıl değerlendirebileceğini düşünürken tekne yapmaya karar veren Batı, kimini filmlerden kimini animasyonlardan gördüğü korsan ve savaş gemilerini "ceviz kabuklarına" sığdırdı.

İçlerini boşalttığı cevizlerin kabuklarını, cımbız, kibrit çöpü, kaput bezi, silikon, misina ve ip kullanarak eski deniz taşıtlarına döndüren Batı, yaptığı teknelerin çoğunu ise sevdiklerine hediye ediyor.

Batı, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, ceviz kabuğundan tekne yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Balıkçı kasabasında doğup büyüdüğü için teknelere ilgi duyduğunu ifade eden Batı, "Yakakent küçük bir balıkçı kasabası. Doğduğum günden beri tekneleri görüyorum zaten. Ben de uğraşırken aklıma geldi 'Ceviz kabuğundan neden tekne yapmayayım.' dedim. Sonuçta da bunlar ortaya çıktı." dedi.

Yedi yıldır ceviz kabuğundan tekne yaptığını, ilk teknelerinin daha küçük ve basit göründüğünü anlatan Batı, zamanla kendisini geliştirdiğini ifade etti.

- "Doğada işlevini tamamlamış doğal bir ürün kullanıyorum"

Guletler, tekneler ile savaş ve korsan gemilerini yapmaya çalıştığını söyleyen Batı, şunları dile getirdi:

"Başlangıçta, 'Bu kadar küçük şeylerle neden uğraşıyorsunuz, bunlar çok basit görünüyor.' diyordu öğrencilerim ve yakınlarım. Ama sonrasında baktılar ki işler değişti, tekneler daha göz dolduran, ebatları büyüyen hale geldiler. Amacım satmak değil, beni mutlu ettiği için yapıyorum tekneleri. Doğada işlevini tamamlamış doğal bir ürün kullanıyorum. Cevizi alınmış, atıl duruma gelmiş, çöpe gidecek ceviz kabuğunu bu hale getiriyorum, bu beni mutlu ediyor."

Bir tekneyi yapmanın en az 3 saat sürdüğünü belirten Batı, "8-10 saat sürede tamamlayamadıklarım da oluyor. İlçedeki bir köyde cevizleri büyük olan bir ağaç var. Gidip onun dökülen cevizlerini topluyorum. Sahibine de ücretini veriyorum." diye konuştu.

Batı, ceviz kabuklarından yaptığı minyatür teknelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığını da sözlerine ekledi.

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