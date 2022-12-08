Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen O.S, K.Ö. ve M.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi.



Arama yapılan evlerde, 19,56 gram metamfetamin, 26 kapsül sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca ile bu silahlara ait mermi ele geçirildi.



Söz konusu 3 zanlı gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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