Öğrencilerin çabasıyla 6 yılda 6 bin 65 ünite kan bağışı toplandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu öğrencileri, 6 yılda 6 bin 65 ünite kan bağışı toplanmasını sağladıkları için ödüllendirildi.



Baruthane Ortaokulu ve Türk Kızılay tarafından 2017 yılında başlatılan kampanya kapsamında gönüllü öğrenciler, aileleri dışında yakınlarını ve çevrelerindeki insanları kan bağışı yapma konusunda ikna ederek büyüklerine örnek oldu.

Bu kapsamda okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyalarında öğrenciler, 2017 yılında 405, 2018 yılında 905, 2019 yılında 1549, 2020 yılında 353, 2021 yılında 1411 bu yıl ise 1442 toplamda ise 6065 ünite kan bağışı yapılmasını sağladı.

Baruthane Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ödül töreninde 5 ve üzeri bağışçı getirmeyi başaran 141 öğrenciye ödülleri verildi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, öğrencilerin kan bağışı konusundaki duyarlılığının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, kampanyaya destek veren ve ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının açıldığı 2017 yılından bu yana sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın desteğiyle öğrencileriyle kampanyalar düzenlediklerini ifade eden Çiftli, Baruthane Ortaokulu olarak her yıl ortalama bin ünite kan bağışı yapılmasını sağladıklarını vurguladı.

Çiftli, "Motivasyon aracı sevgili öğrencilerimizin yürekleri. Onları inandırdığımızda, ülkemizin sorunlarıyla baş edebilme dirençlerini onlara ifade ettiğimizde aslında elde edemeyecekleri hiçbir durum yok. Z kuşağı diyoruz hep.İşte Z kuşağını iyi yönlendirdiğimizde ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesine bir okul olarak da çözüm üretebiliyoruz. Bu gençlere inanmak, güvenmek lazım." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyasında çalışmasından dolayı ödül alan Baruthane Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Azra Nur Yıldırım, kan toplayarak ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Plaket aldık. Çok gururluyum. İnsanlara kan vermenin önemini anlattım. İnsanlar da kan bağışında bulunarak bize destek verdiler." dedi.

Ödül alan öğrencilerden Tuana Karakaş ise, "Benim için kan vererek, kar bağışı kampanyalarına destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kan vermenin önemini ve projemizi anlattım onlar da beni kırmayıp kan verdiler. Bundan sonraki hayatımda da Türk Kızılay'a destek olmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı

Ödül alan Ceylan Yılmaz ve Göktürk Lider Sevimoğlu da kan bağışının önemini herkese anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.





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