Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülere kış lastiği uyarısında bulunuldu.

Jandarma tarafından yapılan uyarıda, kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu bildirildi.

Jandarma sorumluluk alanındaki Kavak- Asarcık kara yolu ile Kavak girişi ve mahalle grup yollarında denetimlerin yapılacağı belirtilen uyarıda, sürücülerin cezai duruma düşmemeleri için kış lastiği takma mecburiyeti olan yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara acilen kış lastiği taktırılması gerektiği kaydedildi.

- İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan evcil hayvan sahiplerine "mikroçip" hatırlatması

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, evcil hayvan sahiplerine, evcil hayvanlarına 31 Aralık'a kadar deri altı mikroçip taktırma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve 26 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin deri altlarına mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmalarının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınmasının amaçlandığına işaret eden Sağlam, "Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih 31 Aralık. Bu sistemle birlikte evcil hayvanlara pasaport çıkartılıyor. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca çalınan hayvanların bulunabilmesi, evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınması amaçlanmış oluyor." dedi.

Kimlik sayesinde hayvana yapılan operasyonların ve aşılamaların da gözükeceğini ifade eden Sağlam, evcil hayvanlarına çip taktırmayan vatandaşlar hakkında 31 Aralık'tan sonra idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

- Kavak Kaymakamı Atar'dan, kütüphaneye ziyaret

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, halk kütüphanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kavak Halk Kütüphanesi'nde 2 bin 568'i çocuk kitabı olmak üzere toplamda 10 bin 351 kitap ile 6 bilgisayar bulunduğunu belirten Baş, insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs salgını etkisini yitirmesiyle okul çıkışı ve hafta sonu tatilinde özellikle öğrencilerin kütüphaneye yoğun ilgisinin olduğunu ve toplam üye sayısının 2 bin 695'e yükseldiğini söyledi.

2022 yılında bu zamana kadar öğrenciler tarafından kütüphaneden ödünç alınan kitap sayısının bin 605 olduğu öğrenildi.

- Ladik'te işaret dili kursu

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce Türk İşaret Dili Kursu açılacağı bildirildi.

Kurs eğitmenliğini Nazan Karlı'nın yapacağı Türk İşaret Dili Kursu'nun 14 Aralık günü Ladik Gençlik Merkezi hizmet binasında açılacağını belirten Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, kursa katılmak isteyenlerin Ladik İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Kurs süresinin hafta içi toplamda 120 saat olacağını ve okur yazar olanların kursa katılabileceğini ifade eden Ayyıldız, " Açmayı planladığımız Türk İşaret Dili kursu ile bireyin, özel eğitim ilkeleri doğrultusunda temel iletişim bilgi ve becerileri kazanması, el şekillerini, jest ve mimiklerini doğru kullanabilmesi, işaretleri yer ve yönelim bakımından doğru kullanabilmesi ve işaret dili dilbilgisi kavramlarını hatasız olarak kullanabilmesi gibi çeşitli becerileri kazanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kursun ücretsiz olduğunu belirten Ayyıldız, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

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