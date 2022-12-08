Samsun'da insan haklarıyla ilgili konferans verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Samsun Valiliğince Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen konferansa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeliğil ve Öğretim Üyesi Dr. Firdevs Yüzbaşı Tobaz konuşmacı olarak katıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, konferans öncesi yaptığı konuşmada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öztürk, etkinliklerle insan hakları kurul üyeleriyle vatandaşları bilgilendirdiklerine işaret ederek, "Tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesinden hareketle oluşturulan insan hakları kavramı din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes için onurlu bir hayatı güvence altına alma misyonunu üstlenmektedir." dedi.

Emniyet ve jandarma mensupları, kurum ve kuruluşların yöneticileriyle öğrencilerin de katıldığı konferansta Prof. Dr. Keçeligil ve Dr. Tobaz, insan hakları hukukuyla ilgili sunum yaptı.





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