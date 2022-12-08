Samsunspor yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor karşısında son 6 haftada yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu 6 maçta Dyorex Boluspor ile 2-2 ve Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 ve Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 14 puan topladı.



Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin, Moryke Fofana, kart cezalısı Alim Öztürk ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.

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