Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir özel öğrencilerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programında özel öğrencilerle bir araya geldi.

Havza Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir programa katılan özel öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Kaymakam Nayman, özel çocukların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bu güzel mekanda böyle etkinliklerin yapılması çok güzel. Pırıl pırıl parlayan özel çocuklarımız ile birlikte olmak bizler için her zaman mutluluk kaynağı. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için gereken ne varsa yapmaktayız ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaktan geri durmayız. Bu konuda Havza, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekten şanslı bir ilçe. Özel çocuklarımızın eğitimi için emek veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Sizlere her zaman kapımız açık. Sizlere sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havza Belediyesi olarak engellilerimizin ihtiyaçları her zaman bizler için öncelikli. Özellikle özel çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi gibi kurumlarımız söz konusu olduğunda daha hassas davranmaktayız. Bizlere emanet çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için elimizden gelen ne var ise yapmaktayız. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlarım."

Programa, Havza Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan, Şube Müdürü Turan Demir, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler ile Havza Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde kurs gören engelli bireyler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.