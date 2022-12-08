Konteynerden bozma kulübede ekmeğini ayakkabı tamir ederek çıkarıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki ayakkabı tamircisi Arif Çayır, konteynerden bozma kulübede, ekmeğini kazanmak için mücadele veriyor.

İlçede baba mesleğini sürdürmeye çalışan Çayır, AA muhabirine çocuk yaşta öğrendiği ayakkabı tamirciliği ile beş çocuk büyüttüğünü anlattı.



Emekli olduktan sonra da mesleğine devam eden Çayır, yıkılan iş yerinin yerine yenisini bulamayınca çareyi konteynerden bozma bir kulübede çalışmakta bulduğunu söyledi.

Çayır, çocukken babasının yanında çalıştığını, 1976 yılında askerden döndükten sonra mesleğini hiç bırakmadığını belirterek, küçük de olsa iş yeri sayesinde para kazanmaya devam ettiğini ifade etti.



"Eski dükkanım Terme Çayı'na yakındı. Sel tehlikesi olduğu için yıkıldı. Bu konteyneri altı sene önce arsa sahibinden temin ettim. Mesleğimi bu konteynerde sürdürüyorum." diyen Çayır, ayakkabı tamirciliğinde yeni insanların yetişmediğini, kendilerinin son temsilcilerden olduğunu dile getirdi.



Çayır, "Artık bu mesleği yapmak isteyenler de yok. Çırak bulamıyoruz. Bizden sonra bu meslek bitiyor. Eskiden makineler yoktu. Hep el işçiliği ile yapardık. Şimdi daha da kolaylaştı." diye konuştu.

Şartları zor olsa da mesleğini severek yaptığını vurgulayan Çayır, sağlığı elverdiği sürüce de çalışacağını sözlerine ekledi.

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