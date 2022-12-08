Samsun'da balık fiyatları

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilosu 25-35 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 25,00 35,00 Somon 70,00 120,00 İstavrit 40,00 50,00 Torik 40,00 50,00 Mezgit 40,00 100,00 Levrek (deniz) 130,00 140,00 Çipura (çiftlik) 90,00 100,00 Zargana - - Palamut (tane) 45,00 50,00 Barbunya 30,00 70,00 Kalkan 150,00 250,00 Çinekop (deniz) 50,00 60,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek 50,00 60,00 Alabalık 55,00 55,00 Uskumru - - Sazan - -

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