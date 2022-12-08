Havza OSB'ye doğal gaz arzı gelecek yıl yapılacak

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gaz arzının 2023 yatırım programına alındığını söyledi.

Özdemir, Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi için hafta başı İstanbul'da dağıtıcı firma yetkilileriyle Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile birlikte toplantı yaptıklarını belirtti.



"Havza OSB'ye doğalgaz verilmesi Havza OSB'ye daha çok yatırımcı gelmesi bu da işsizlik ve istihdam sorunun daha hızlı çözülmesi demek." diyen Özdemir, şunları kaydetti:



"Yapılan görüşmeler neticesinde Havza OSB'nin doğal gaz altyapısı Akmercan Şirketler Grubu tarafından 2023 yatırım programına alındı. İstihdam ve katma değerle Havza'mızın ekonomisini güçlendiren yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Havza OSB'ye gaz arzı Üniversite Mahallemize ve Havza Meslek Yüksekokulumuzda doğalgaz arzının sağlanması demek. Havza Organize Sanayi Bölgemize ve Havza'mıza hayırlı uğurlu olsun."

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