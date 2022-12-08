Salıpazarı'na yürüyüş yolu yapılıyor

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri ekiplerinde ilçe merkezinden geçen Terme Çayı kenarına yürüyüş yolu yapıyor.

Yavaşbey Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil Akgül, yürüyüş yolunun, ilçe sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri alanlardan biri haline geleceğini söyledi.

Akgül, ilçenin gelişimi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Burası, yapacağımız peyzaj düzenlemeleriyle aydınlatma, ağaçlandırma ve oturma alanlarıyla halkımızın yeni yaşam alanı haline gelecek. Yürüyüş yolumuzu en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

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