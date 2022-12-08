GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 zanlıya tutuklama

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen O.S, K.Ö. ve M.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi.
Arama yapılan evlerde, 19,56 gram metamfetamin, 26 kapsül sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca ile bu silahlara ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan O.S. ve K.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.