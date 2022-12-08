Tırın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde tır çekicisinin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Emir Efendi Mahallesi Samsun Caddesi üzerinde Nedim D. idaresindeki 16 LE 544 plakalı tır çekicisi Sinop istikametinde seyir halindeyken aynı istikamete giden bisiklet sürücüsü Samet Ç'ye (17) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samet Ç.’nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şoförü Nedim D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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