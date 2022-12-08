Bafra’da sanat kurslarına yoğun ilgi

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi ilçede yaşayan sanata duyarlı çocuklara "sanat kursları" çatısı altında eğitim vermeyi sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden kurslar, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleri işbirliği ile hayata geçiriliyor.

Bafra Belediyesinin sanat kurslarında yaklaşık 300 öğrenci gitar, piyano, ses eğitimi, resim, keman, bağlama ve tiyatro eğitimlerinden yararlanıyor.

Hayata geçirilen sanat kurslarına duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç “Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik etmek gayesi ile başlatılan sanat kurslarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimizde çeşitli branşlarda devam ediyor. Bafra’da sanatın gelişmesi ve her kesimin bu gelişmeye dâhil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Gazipaşa Mahallesi Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezi ile Hikmet Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Galerisi’ndeki eğitimler hafta içi her gün 15.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak veriliyor.





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