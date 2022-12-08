Çarşamba Rıdvan Paşa Cami’sinde cephe iyileştirme çalışmaları başladı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden birisi olan Rıdvan Paşa Cami’sinde cephe iyileştirme çalışmaları başladı.

Çarşamba Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çarşamba’nın en önemli tarihi dokularından biri olan Rıdvan Paşa Cami’sinde başlayan cephe iyileştirme çalışmaları aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması planlanıyor.



Çalışmalara başladıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mız birçok kültürel mirası ve tarihi değeri içerisinde barındıran bir ilçe. Biz de güzide ilçemizin bu denli önemli değerlerine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rıdvan Paşa Cami’miz 1781 yılından beri ibadete açık olan bir cami. Yeşilırmak’ın eşsiz manzarasında, ırmak kenarında yer alan Camimiz yüzyıllara şahitlik etmiş, nice tarihe tanık olmuş. Tarihi dokusu, bahçesindeki mezarlarda yer alan şahsiyetleri ile oldukça önem arz ediyor. Rıdvan Paşa Cami’miz ilçemizin en çok ziyaret edilen ibadethanelerinden de birisi. Biz de bu alanda bir cephe iyileştirme çalışmasına başladık. İnşallah güzel bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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