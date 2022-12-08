Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 220 gram esrar ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, ilçe merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 220 gram kubar esrar, 10 sentetik ecza hap, 2 bıçak ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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