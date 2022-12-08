Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun - Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Yavuz İçlek (33) idaresindeki 34 TR 8476 plakalı otomobil ile M.Ç'nin kullandığı 37 ACA 205 plakalı tır çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan İçlek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.





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