Yakakent'te tırla otomobilin çarpışması sonucu hasar oluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu hasar oluştu.

Sürücüleri öğrenilemeyen 06 DK 2604 plakalı tır ile 55 AGM 622 plakalı otomobil, ilçe girişi Sinop istikametinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda hasar oluştu. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu.

Bir süre trafiğe kapanan Samsun Sinop kara yolu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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