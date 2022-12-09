Samsun’da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen 4 adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Iraklı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.