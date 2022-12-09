Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ebru Akman'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Atar, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek başkanı Ebru Akman ise, derneğin kooperatif ve atölye kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ziyarette Atar'ın yanı sıra Kavak Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ergin Taş ve ilçe Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru da hazır bulundu.

- Havza Kaymakamı Nayman, yıkımı tamamlanan hükümet binası arazisinde inceleme yaptı

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yıkım çalışmaları tamamlanan ve yeni hükümet konağı binasının yapılacağı alanı gezdi.

Nayman burada yaptığı açıklamada yeni hükümet konağı binasının inşaat çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni hizmet konseptine uygun olarak inşa edilecek olan binanın en hızlı şekilde tamamlanacağını belirten Nayman, "Mimarisi ve iç yapısı ile ilçemize yakışır ve halkımıza kaliteli hizmet sunacağımız binamızın hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize kazandırılan bu eser için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni yapılacak olan hükümet konağı binasının Havza'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir yapı olacağını dile getirdi.

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