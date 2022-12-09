Samsun'da atıl haldeki eski okul binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde 23 yıldır atıl haldeki eski okul binası kadınların dikiş nakış öğrenmesi için köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Ladik ilçesine bağlı Kabacagöz Mahallesinde 23 yıldır atıl duran eski okul binası köy yaşam merkezi haline getirildi.

Köylü kadınların dikiş nakış eğitimi alacağı yaşam merkezi hizmete açıldı.

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan burada yaptığı konuşmada, yaşam merkezinde kurs eğitim merkezi, spor alanları ve kütüphane bulunduğunu belirterek, "Köylerde kullanılmayan eski okul binalarını tek tek dönüştürmeye başladık. Eski binalar birer yaşam merkezine haline gelecek. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın bir araya gelerek sohbet edeceği, kursiyerlere eğitim verilen ve gençlerin spor yapacağı alanlar olacak." dedi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise eski okul binaların dönüştürülmesinin köylerde yaşam kalitesini arttıracağını aktardı.





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