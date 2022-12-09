GÜNCELLEME - Samsun'da katlanabilir basketbol potasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde katlanabilir basketbol potasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Mezraa Mahallesi'nde anne A.Y. evlerinin yakınında bulunan ortaokulun bahçesinde oynayan 5 yaşındaki oğlu Metehan Kerem Yılmaz'ı katlanabilir basketbol potasının demirleri arasında hareketsiz gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapılan çocuğun cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Mezraa Mahallesi'ne getirildi.

Burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.

Metehan'ın Ankara'da vatani görevini yapan babası Sezer Yılmaz'ın izinli olarak Samsun'a gelerek cenaze katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Metehan Kerem Yılmaz'ın hayatını kaybetmesine neden olan basketbol potalarının okulun bahçesinde durduğu gözlendi.



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