AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'dan MHP'ye ziyaret

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SAMSUN (AA) - AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da yapacağı miting dolayısıyla MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber'i ziyaret etti.

Bakır, ziyaretinde, Kamber ve yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda katılacağı mitinge davet etti.

Mitinge katılacak vatandaşların konvoy halinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'ndan hareket edeceğini belirten Bakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Cumhuriyet Meydanında yapacağı mitinge katılım yönünde her hangi bir ayrım yapmadan esnaf vatandaşlarımıza ve evlere ziyaret gittim. Ziyaretimde miting hakkında bilgilendirmelerde bulunarak aileleri ve haneleri ile birlikte mitinge davet ettim. Ziyaretim sırasında ilgi ile karşılandım." dedi.

Bakır'ın Kamber'e yaptığı ziyarette, Ülkü Ocakları Kavak İlçe Başkanı Yusuf Atıcı ve yönetimi de hazır bulundu.

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