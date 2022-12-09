Samsun'da 5 bin 666 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 666 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki ikametlerinden irtibatlı oldukları kişilere müşterek uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen B.A.E. ve B.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 5 bin 666 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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