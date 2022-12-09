Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Fatih Mahallesi Hal Caddesi yolu üzerinde N.T'nin kullandığı 06 AKK 41 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. (55) idaresinde 55 JE 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan E.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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