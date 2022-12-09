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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA

Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Fatih Mahallesi Hal Caddesi yolu üzerinde N.T'nin kullandığı 06 AKK 41 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. (55) idaresinde 55 JE 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan E.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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