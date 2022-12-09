Samsun'da devrilen minibüsteki karı koca yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Tokur'un (62) kullandığı 55 H 2501 plakalı minibüs, Ilıca Mahallesi'nde devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile eşi Aysel Tokur (69), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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