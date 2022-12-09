Samsunspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İki puan kaybettik ama alınan bir puan bizi belki şampiyon yapacak." dedi.



Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri futbolu oynayamadıklarını aktardı.

Maçın son bölümünde çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Eroğlu, "İki puan kaybettik ama alınan bir puan belki bizi şampiyon yapacak. Özellikle son bölümde yaptığımız birçok atağı sonuçlandıramadık. Oyunun son anına kadar bırakmadık ama galip gelemediğimiz için üzgünüz. Özellikle MHK'ye seslenmek istiyorum, oynanan oyunun hızını kesen benim oyuncum bile olsa izin vermeyin. Rakibin oyuncuları sürekli yerde yattı. Oynamak isteyen taraf bizdik. Oynamak isteyen tarafa izin verilmesi lazım. Sürekli sakatlık ve oyunu durduran oyunculara ve takıma izin verilmemesi gerekir. Buna rağmen kazandığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.



Eroğlu, bir türlü oyunun içine giremediklerini ve telaş yaptıklarını dile getirerek, "İlk yarı biraz daha etkili oyun oynayarak rakibe üstünlük sağlayabilirdik ama bunu ikinci yarı yaptık. Bu lig, zor bir lig ve her rakip de zor, gol pozisyonu anlamında ceza sahasında birçok pozisyon yakaladık ama olmadı. Bundan sonra rakipler değil de bizim ne yapacağımız önemli." ifadelerini kullandı.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise son haftaların formda takımı Samsunspor'a karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rakibin analizini yapıp çalıştığımız oyun şablonu bizim için önemliydi. İlk devre Samsunspor'a çok fazla pozisyon vermedik. İlk devre istediğimiz gibi geçti. Bazı atakları sonuçlandıramadık. İkinci devre Samsunspor daha baskılıydı. İkinci gol fırsatını değerlendiremeyince son dakikalarda yediğimiz golle bir puanla dönmek zorunda kaldık. Üç puana ramak kalmışken yediğimiz gol bizi üzdü. Oyuncuların performans ve isteğinden memnunum. Alt sıralardan kurtulmak için bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Üç puan alamadığımız için üzgünüz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.