Karacaören Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı'nın kırsal turizmde marka olmasına katkıda bulunmak için Karacaören Şelalesi'nin bulunduğu Karacaören Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen toplantıya, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Karacaören Mahallesi sakinleri katıldı.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Yerel Eylem Grubu Derneği'nin hedeflerinden birinin de ilçenin kalkınmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Bunu da en güzel, kırsal turizmi geliştirerek sağlayacağımızı düşündük ve ilçemizin doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak projeleri hayata geçirdik. Salıpazarı Belediyesi ve Kaymakamlığımızın da destekleri ile Karacaören Şelalesi'ne teras ve kafeterya inşa ettik. Bu süreç devam ederken seyahat acenteleri ve turizm yatırımcılarını ilçemize davet ettik ve tüm doğal güzelliklerimizi gösterdik. Herkes gibi onlar da Karacaören Şelalesi'ne hayran kaldılar ve önümüzdeki bahar mevsiminde ilçemize turlar düzenlemeye karar verdiler." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de Karacaören Mahallesi ve Karacaören Şelalesi'nin turizm bakımından oldukça önemli olduğunu vurguladı.



Akgül, "Şelalenin tanıtımı, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak yaptığımız çevre düzenlemesi, merdiven ve seyir terasından sonra şelale alanı piknikçilerin ve ziyaretlerin uğrak yeri olacaktır. Özellikle hafta sonları günübirlik turlar düzenleyerek Karacaören'i ve şelalemizi tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bu konuda bizlerle mesai harcayan Yerel Eylem Grubu Derneği, yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantının ardından Karacaören Şelalesi gezildi.

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