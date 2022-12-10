Kavak Kaymakamı Atar'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Atar mesajında, özellikle bu günlerde ülkenin ve milletin huzura, kardeşliğe, barışa, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Atar, mesajında, ilçede insan hakları alanında tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine ilke edinen devletimiz, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. İlçemizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün ve takip eden hafta içinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa, milletimize, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

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