Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Varsın birileri millet iradesini hiçe sayıp iradeyi başka odaklarda arasın. Biz milletimize güveniyoruz, biz milletimize inanıyoruz." dedi.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde selamlama konuşması yaptı.

Samsun'un tarihi bir gün yaşadığına işaret eden Karaaslan, "Samsun, tarih yazan bir şehir. Samsun istiklal meşalesinin yandığı ve güneşin doğduğu tüm Anadolu'yu aydınlattığı şehirdir. Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı ve milletimizle birlikte zaferle taçlandırdığı Milli Mücadele'yi başlatan şehirdir. Bugün yeniden bir tarih yazmaya hazır bir şehirdir." diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nın coşkusu ve kalabalığının Türkiye'ye çok önemli bir mesaj verdiğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz yeni bir yürüyüş başlattık. Adı Türkiye Yüzyılı. Öncü şehrimizin bu yürüyüşe yine öncülük edeceğine ve yeni yüzyılda da yine öncü olacağına inancımız tamdır. Her yeni gün ülkemizi yeni eserlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizde yarım kalmış hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Bir yandan da yeni vizyonları ve yeni çalışmaları ve projeleri hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken gücümüzü milletimizden alıyoruz. Varsın birileri milletimizin ufkunu dar görüp uzak ufuklara umut bağlasın. Varsın birileri millet iradesini hiçe sayıp iradeyi başka odaklarda arasın. Biz milletimize güveniyoruz, biz milletimize inanıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinin hakkını cesurca koruduğunu söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:



"Bugün liderimize sahip çıkma günüdür. Bugün onun yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterme günüdür. Bugün engin ve coşkun Karadeniz'in insanlarının meydanlara sığmadığı taştığı bir gün. Bugün 2023'ün ayak seslerinin Samsun'dan duyulduğu gündür. Unutmayalım zafer, emek verenlerindir, alın teri dökenlerindir, Hakk'ın rızasını gözeterek gayretle ve samimiyetle çalışanlarındır. Zafer inşallah bizimdir."





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