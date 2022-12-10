Karacaören Şelalesi aralık ayında sonbahar renklerinin içinde kayalardan dökülüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, aralık ayında sonbahar renklerinin arasında kayalardan dökülen Karacaören Şelalesi, yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumunda.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde yer alan doğa harikası, toplam uzunluğu 92 metre olan 13 şelaleden oluşuyor.

Kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan gibi ağaçların çevrelediği şelale, bölgenin en uzun şelalesi olarak öne çıkıyor.

Aralık ayı olmasına rağmen bölgede sonbahar renkleri hakimiyetini sürdürüyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine, şelalenin ilçe turizmine büyük katkılar sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Herkesi, Karacaören Şelalesi'ni görmeye davet eden Akgül, "Bugüne kadar Karacaören Şelalemize gelmeyen, buraları keşfetmeyen tüm hemşehrilerimize buraları görmelerini ve gezmelerini tavsiye ediyoruz. Belediyemizin ve Yerel Eylem Grubu Derneği'mizin katkılarıyla şelalemizin yanına yaptığımız seyir terasında oturup bir çayımızı içmelerini istiyoruz. Katkılarından dolayı Derneğimize teşekkür ediyorum. Tek isteğimiz bu güzel şelalemizi görmeyenler mutlaka gelip burayı bir görsünler. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel mekana bekliyoruz." dedi.

Salıpazarı Belediyesi ve Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından şelaleye gezi düzenlendi. Geziye katılanlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

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