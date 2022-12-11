Samsun'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Ç.A. (52) idaresindeki 55 AKB 10 plakalı cip, tali yoldan ana yola çıkan H.A'nın (69) kullandığı 55 NH 755 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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