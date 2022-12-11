Samsun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (SAMGÜDEF) Başkanı Mutafa Seven'in ev sahipliğindeki yemekli toplantı bir restoranda gerçekleştirildi.

Seven, yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, "Sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevi milli ve manevi değerlerin toplumda yaşamasına katkı sağlamasıdır. Sivil toplum kuruluşları kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlar. Bu şekilde olumsuz alışkanlıkların önüne geçerek insanların, özellikle de gençlerimizin suç işlemesine engel olurlar. Sivil Toplum Kuruluşları ihtiyaçtan doğmuştur. Gözetleyicidir. Özel ve kamu kuruluşlarını gözetim altında tutarak onların şeffaf olmasını sağlar. Toplumun sorunlarına çözüm önerileri sunar ve bu çözümleri muhataplarına aktarır. Bir anlamda sizlerin sesidir. İnsanların haklarına sahip çıkmalarını destekler ve adil olmayan uygulamalara yükseltir." dedi.

Toplantıya, KADEF Başkanı Bayram Erişkin, Ordulular Dernek Başkanı Eyüp Elma, Giresunlular Dernek Başkanı Yücel Turan, 25 Mayıs Havzalılar Dernek Başkanı Oman Teber, Of-Çaykara Dernek Başkanı Oman Nuri Sarı, Alucalılar Dernek Başkanı Hamza Çonoğlu, Vezirköprülüler Dernek Başkanı Recep Aslan, Sevdamız Samsun Platformu Dernek Başkanı Nuri Seven, Asarcıklılar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk, Eczacı Teknikerleri Başkanı Murat Aslanoğlu, Samsun Mübadele Dernek Başkanı Kadir Tatar, Tonyalılar Dernek Başkanı Ali Tomar, Samsun Muhasebeciler Dernek Başkanı Metin Genç, KAVSİAD Dernek Başkanı Serdar Yerişkin, Samsun Turizm Derneği Başkanı Dilek Genç, Samsun Lozan Mübadilleri Dernek Başkanı Adem Güner, Artvinliler Dernek Başkan Yardımcısı İlhan Öksüz, Sinoplular Dernek Başkanı Gülser Övet ve yönetimi, eski Bayburtlular Dernek Başkanı Hakan Tal, SAMGÜDEF dernek başkanları ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Katılımcıların gündem maddeleri üzerindeki görüş ve düşüncelerini aktarmasıyla devam toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

















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