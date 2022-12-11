Samsun'da kaza yapan tırdaki içkiler yola döküldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde kaza yapan tırın dorsesindeki içkiler yola döküldü.

Arif A. (58) yönetimindeki 35 ABS 234 dorse plakalı tır, Çakallı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan kasalarca içki yola savruldu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Samsun-Ankara kara yolunun yeniden açılması ve yolu temizlemek için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.



Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.