Samsun'da can dostları için yerden ısıtmalı "5 yıldızlı" yeni yuva

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içinde, yavrulayan köpekler ve yasaklı ırklar için yerden ısıtmalı yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları da ihmal edilmiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, beslenme ve tedavi ihtiyaçları bulunan sahipsiz hayvanlara kucak açıyor.

Çalışmalarını her geçen gün artıran merkezde yavrulayan köpekler ve yasaklı ırklar için yeni bir yaşam alanı oluşturdu. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yerden ısıtmalı olan bölüm yaklaşık bir ay sonra hizmet verecek.

- "Hem tedavi ediyoruz hem koruma altına alıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Hayvan Bakım Merkezi'ne sahip olduklarını vurguladı.

Demir, "Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap da birbirinden bağımsız 88 bölümden oluşan yeni ünitede can dostların iklimin olumsuzluklarından etkilenmemeleri için tüm şartların hazırlandığını aktardı.

Son yıllarda yasaklı ırklar ile ilgili çıkan kanunlar çerçevesinde kayıt altına alınmayan hayvanları bakım merkezinde misafir ettiklerini belirten Kasap, şunları kaydetti:

"Artık bu dostlarımız bundan sonra hayatlarını bizimle geçireceği için biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onlar için yeni konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. İnşaat çalışmaları bitti. Yaklaşık bir ay sonra hayvanlarımızın buraya naklini yapacağız. Hem açık hem kapalı alanı mevcut. Kapalı alanların tamamı alttan ısıtmalı bir sistem ile donatıldı. Burası hem anneli yavrularımız hem de yasaklı ırklar için sağlıklı, temiz, hijyenik ve değişen iklim koşullarından zarar görmemeleri için beş yıldızlı bir konfor alanı oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.