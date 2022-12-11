Samsun'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutlar için kura çekilişi yarın başlayacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında yapılacak konutlar için kura çekilişleri yarın başlayacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ Başkanlığınca Samsun ili genelinde yapılacak 4 bin 350 adet konut için hak sahibi belirleme kurası çekilişinin yarın başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 14 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek çekilişin açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından ilk kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

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