Samsun'da gasp ve yaralama şüphelisi 4 yabancı uyruklu yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayıp 1 kişiyi de gasbettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta Irak uyrukluların yaşadığı ikamette 2 kişinin bıçakla yaralandığı, 1 kişinin de pasaport ve 4 bin 250 lirasının gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların Irak uyruklu H.M.S.S, I.H.K.K, A.A.A.R. ve F.K.K.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı.

"Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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