GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıya adli kontrol

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde belirlenen 4 adrese, 9 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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