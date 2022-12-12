Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan C.D. ile ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile metamfetamin, esrarlı sigara, uyuşturucu hap, 2 kapsül sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.