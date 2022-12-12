Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Hayallerimi Boyuyorum" etkinliği düzenlendi.

Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Samsun'daki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören Filistinli, Iraklı ve Suriyeli 25 yetim çocuk katıldı. Öğle yemeğinin ardından çocuklar yüz boyama etkinliğine katılarak, takı tasarımı yapıp, çizdikleri resimleri boyadı.

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayallerimi Boyuyorum" etkinliğini daha önce altı kez düzenlediklerini söyledi.

Okutan, yetim çocukların hayallerini önemsediklerini vurgulayarak, "Bizler istedik ki onlar hayallerini resmetsinler. Ancak resmederken bir tema belirlemek istedik. Bu da Kudüs oldu. İşgalci İsrail yıllardır Kudüs'te Müslüman kardeşlerimize zulüm uyguluyor. İnsan hakları ve bütün özgürlükleri hiçe sayarak sokaklarda insanları infaz ediyorlar. Baskı ve zulüm içinde Filistinli Müslüman kardeşlerimiz Kudüs'ü canları ve malları pahasına korumaya devam ediyorlar. Bizler de onlar zulüm altındayken onlar için farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Filistinli Cüdi Hüsen, iki yıl önce Filistin'den iki kardeşi ve annesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini, babasını ise savaşta kaybettiğini belirtti.

Hüsen, "Hayalim avukat olmak. İnşallah savaş biter, herkes evine döner ve bir daha savaş olmaz." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda çocuklara takı ve Kudüs baskılı tişört hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.