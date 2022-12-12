Samsun'dan kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan yetiştiricilerine şap hastalığı ve aşılamanın önemi uyarısında bulundu.

Sağlam, yaptığı açıklamada, aşılamanın önemine dikkati çekerek şap hastalığının ihbarı mecburi bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin aşılama olduğunun altını çizen Sağlam, "Hastalık görülen bölgelerde canlı hayvan ve hayvansal ürün ticareti durdurulmakta, çok sayıdaki tarımsal ürünün başka ülkelerce ithalatına sınırlama getirilebilmektedir. Korunma tedbirlerinin amacı hastalık bulaşmasının önlenmesidir. Bulaşmanın önlenmesi için hayvan hareketlerinin kontrolü ve karantina tedbirleri önem arz etmektedir. Hastalıktan korunmada en etkili yöntem aşılamadır." dedi.

Sağlam, sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı son 12 ay içinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşılamanın son 6 ay içerisinde yapılmış olması gerektiğini sözlerine ekledi.



- Havza

Havza Ziraat Odası'nda genel kurul delegelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı.

Genel kurul sürecinin başladığı 9 bin 58 aktif üyesi bulunan Havza Ziraat Odası genel kurul delege seçimleri 98 mahallede kurulan sandıklar ile gerçekleştirildi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, delege seçimine katılarak oy kullanan çiftçilere teşekkür etti.

Demokratik bir ortamda delege seçimlerimizi gerçekleştirdiklerini belirten Genç, "Delegelerimizin seçiminin ardından şubat ayı içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Odasına sahip çıkarak oy kullanan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, delege olarak seçilen kardeşlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.

Yapılan oylama sonucu delege seçilen üyeler gelen kurulda mahalleleri adına yönetim kurulunu belirlemek için oy kullanacak.

- Havza Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Havza Belediyesi, Kevser Cami ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bir çok alanda hizmet geliştirdiklerini söyledi.

İlçe merkezinde 3 kablosuz internet cihazı ile ücretsiz internet noktası oluşturduklarını belirten Özdemir, "Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti Havza'mıza ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kevser Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda vermeye başladığımız wifi hizmet ağını ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek Havza Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmak amacıyla adım atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

- Bafra

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bafra Şube Başkanlığınca ilçede mevlit programını gerçekleştirdi.

İlçedeki dernek binasında düzenlenen mevlit programında konuşan Bafra Şubesi Dernek Başkanı Arife Gülal, tüm şehit ve gaziler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerin ruhuna mevlit okuttuklarını söyledi.

Eski din görevlileri Nami Çelik ve Mehmet Zengin, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu.

Mevlide şehit ailelerinin ve gazilerinin yakınları ile Bafra AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Nazife Soruklu'da katıldı.

- Şehit Jandarma Er Ramiz İleri kabri başında anıldı

Mardin'de 39. yıl önce şehit düşen Jandarma Er Ramiz İleri, kabri başında anıldı.

Alaçam ilçesi Akgüney Mahallesi'ndeki İleri'nin mezarı başında anma programı düzenlendi.

Aşağı Akgüney Merkez Cami İmamı Hasan Toprak, Kur'an-ı Kerim okudu, yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa, şehidin yakınları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile vakfın üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.